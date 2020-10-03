اعلنت قيادة شرطة ذي قار، السبت، عن تفاصيل قتل امرأة على يد ابنتها في الناصرية.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، "وردت معلومات بوجود حادث قتل امرأة داخل منزلها في الناصرية صوب الشامية منطقة الزعيلات"، مبينة انه "على الفور وبناء على توجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي تم تشكيل فريق عمل بإشراف ضابط مركز الثورة المقدم عمر حربي وضابط التحقيق الملازم محمد عزيز وبالتعاون مع خبراء الادلة الجنائية وتم اجراء الكشف على محل الحادث واحالة جثة المجنى عليها ( ج . س . ص ) البالغة من العمر 73 عام الى الطب العدلي والتي بانت عليها اثار الخنق" .
واضافت ان "اصابع الاتهام توجهت الى بنت المجنى عليها المتهمة ( س . ع . ع ) البالغة من العمر 43 عام ربت بيت تم التحفظ عليها واصدار الموافقات القانونية لإحالتها الى التحقيق"، مشيرة الى ان "المدعين بالحق الشخصي اتهموا شقيقتهم كونها تسكن مع المجنى عليها وهي تعاني من اضطرابات نفسية ولم يطلبوا الشكوى ضدها" .
وتابعت ان "ضابط المركز وضابط التحقيق استخدما الطرق المهنية مع المتهمة والتي اعترفت بارتكاب الجريمة وذكرت بإفادتها كانت مشادة كلامية بينها ووالدتها وكونها تعاني من اضطرابات نفسية قامت بخنق والدتها بيديها حتى الموت دون شعور او السيطرة على نفسها"، لافتة الى انه "تم تدوين اقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي لاكمال التحقيق اصوليا".
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