القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد جوبا عاصمة جنوب السودان، اليوم السبت، لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الفصائل المسلحة، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي البعثات والمنظمات الدولية.
السودان يداوي "سنوات الدم" باتفاق جوبا للسلام
ويطوي الاتفاق دوامة من الحروب والنزاعات امتدت لسنوات طويلة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وخلفت آلاف الضحايا ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح داخل وخارج البلاد.
ووصل جوبا، وفد المقدمة للسلطة الانتقالية، ضمّ عدداً من المسؤولين في مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بجانب ممثلين عن قوى التغيير (التحالف الحاكم في السودان)، وشخصيات قومية.
ويقود الوفد السوداني الذي سيشهد مراسم التوقيع، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله حمدوك: سلام السودان يفتح آفاق رحبة للتنمية والتقدم والازدهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.