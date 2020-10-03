عبدالله حمدوك: سلام السودان يفتح آفاق رحبة للتنمية والتقدم والازدهار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد جوبا عاصمة جنوب السودان، اليوم السبت، لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الفصائل المسلحة، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي البعثات والمنظمات الدولية.

السودان يداوي "سنوات الدم" باتفاق جوبا للسلام



ويطوي الاتفاق دوامة من الحروب والنزاعات امتدت لسنوات طويلة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وخلفت آلاف الضحايا ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح داخل وخارج البلاد.

ووصل جوبا، وفد المقدمة للسلطة الانتقالية، ضمّ عدداً من المسؤولين في مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بجانب ممثلين عن قوى التغيير (التحالف الحاكم في السودان)، وشخصيات قومية.

ويقود الوفد السوداني الذي سيشهد مراسم التوقيع، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.