القوات الأذرية تتقدم في "قره باغ" ومساع دولية لاحتواء النزاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدمت قوات أذرية في إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، ما يهدد مساعي دولية لاحتواء النزاع في القوقاز.

وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن القوات الأذرية تقدمت في المنطقة من جهتي الشمال والجنوب.

ويأتي استمرار أسوأ مواجهات تشهدها المنطقة منذ نحو 4 سنوات في وقت تتسارع فيه المساعي الدولية لاحتواء النزاع.

والسبت حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من "تدويل" النزاع في ناغورنو قره باغ وإرسال مسلحين وذخيرة إلى هناك، في رسالة مبطنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وقال بومبيو: "إذا تم تدويل النزاع وإرسال أطراف ثالثة لذخيرة وأنظمة أسلحة، وحتى لمستشارين وحلفاء، فإن هذا سيزيد من التعقيد ويزيد من خطر فقدان الأرواح".

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كما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي والتي تدعم أذربيجان، من نشر مقاتلين من سوريا في قره باغ.





وقال ماكرون إنه بحسب تقارير الاستخبارات توجه 300 مقاتل من "مجموعات متطرفة" في سوريا، إلى تركيا ومنها إلى أذربيجان، معتبرا أنه "تم تجاوز خط أحمر".

واتهمت أرمينيا، الجمعة، القوات الأذربيجانية بقصف المدينة الرئيسية في إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه، فيما تواصلت المعارك لليوم السادس على التوالي.

وقالت يريفان إنها على استعداد للعمل مع وسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن أذربيجان ردت بأنه على أرمينيا أولا سحب جنودها.