ولي عهد أبوظبي: بتكاتف الدول وتعاونها سنتغلب على «كورونا»

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، والسيدة الأولى في أمريكا ميلانيا ترامب، مؤكداً سموه أنه بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب على جائحة «كورونا».



وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت.. بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة كورونا».

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