شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئاسة المسجد النبوي تحدد موعد عودة الدخول إلى الروضة الشريفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد إطلاق تطبيق اعتمرنا الذي أتاح عودة المعتمرين إلى أداء شعيرة العمرة، أشارت ‏وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، إلى أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- ستكون بعد أسبوعَيْن.



وقالت شؤون المسجد النبوي إن العودة ستكون بتاريخ يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442 ه، الموافق لـ 17 أكتوبر 2020. وأن الدخول سيكون عن طريق تطبيق "اعتمرنا" بما نسبته 75% من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة المسجد النبوي تحدد موعد عودة الدخول إلى الروضة الشريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.