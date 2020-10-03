ماذا قال ترامب من المستشفى العسكري؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، من داخل مستشفى "والتر ريد" العسكري بعد نقله في وقت سابق على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وقال ترامب على تويتر ، "إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعا وأحبكم". وفي وقت سابق السبت، وصل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر، ولم يتحدث للصحفيين الذين كانوا في انتظاره.

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