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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب البيت الأبيض يكشف وضع ترامب الصحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي، السبت، إن الوضعي الصحي للرئيس الأمريكي مطمئن وليس بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك عقب نقل ترامب إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري.
وأوضح كونلي أن ترامب بدأ في تناول عقار "ريمديسيفر" المضاد لفيروس كورونا.
وفي وقت سابق فجر السبت، وصل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر، ولم يتحدث للصحفيين الذين كانوا في انتظاره.
وفي أول تغريدة للرئيس الأمريكي بعد نقله للمستشفى، قال: "إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعا وأحبكم".
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