ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في التعاملات المبكرة من صباح اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في التعاملات المبكرة من صباح السبت في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).



وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء 2300 ليرة للشراء، و2270 ليرة للبيع، فيما يختلف السعر باختلاف المناطق والتجار.

وثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية عند مستوى 1250 ليرة للشراء، و1256 ليرة للبيع، ولا يتم التعامل بهذا السعر إلا في حالة الحوالات البنكية أو لشراء السلع الاستراتيجية فقط.

وأفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بأن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال 8 سنوات بسبب الحرب.

وأشارت اللجنة، في تقرير مشترك بعنوان "سوريا: بعد 8 سنوات من الحرب"، إلى أن التقرير وجد أن مؤشر التنمية البشرية في سوريا شهد انخفاضاً حاداً من 0.64% عام 2010 إلى 0.549% في عام 2018.

وأفادت اللجنة بأن التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة بين 2011 إلى 2019، كشف أن 82% من الأضرار الناجمة عن الصراع تراكمت في 7 من أكثر القطاعات كثافة في رأس المال، كالإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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سجل سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 2700 ليرة للشراء، و2660 ليرة للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني في السوق السورية السوداء سجل 2959 ليرة للشراء، و2910 ليرات للبيع.

جاء سعر الريال السعودي في سوق الصرف السورية السوداء عند مستوى 614 ليرة للشراء، و603 ليرات للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 615 ليرة للشراء، و626 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوق سوريا السوداء سجل 7521 ليرة للشراء، و7398 ليرة للبيع.