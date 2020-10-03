شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا 9859 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 مايو أيار عندما كان التفشي في ذروته.



وذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا أن 174 شخصا توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21251.

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