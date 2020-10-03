كوريا الجنوبية تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 24027

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفا و27 حالة.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الإصابات الجديدة تتضمن 52 إصابة محلية و23 وافدة من الخارج.

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وأوضحت الوكالة أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة ظل دون المئة لليوم الثالث على التوالي، لكنه ارتفع بواقع 12 إصابة، مقارنة بأمس الأول (63 حالة).

وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس دون المئة خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر، غير أنه ارتفع إلى 113 يوم 30 سبتمبر عندما بدأت عطلة عيد "التشوسيوك"، ثم تراجع مرة أخرى إلى أقل من مئة خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر.

وبحسب "يونهاب" بعد اكتشاف الإصابات الجماعية المتفرقة في العاصمة سول وضواحيها، وصل إجمالي الإصابات اليومية إلى ذروته (أكثر من 400 إصابة) في منتصف شهر أغسطس الماضي.