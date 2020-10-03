شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتصدى قانون البناء الجديد للعشوائية والفساد بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتضمنت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التى وافق عليها مجلس النواب آليات واضحة للتصدى لعشوائية البناء والفوضى والحد من النمو العشوائى، والحفاظ على الرقعة الزاعية ومنع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين فى مسألة استخراج تراخيص البناء، وذلك من خلال حزمة من التعديلات التى تتماشى مع الإطار العام والأوضاع التى آلت إليها الثروة العقارية مؤخرا.

وفى هذا الصدد، نستعرض فلسفة تعديلات قانون البناء الموحد وتصديه للفساد فى هذا المجال:

1. تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد.

2. تحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص.

3. إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.

4. التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر.

5. مراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.

6. تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتى كانت تواجه صعوبة كبيرة فى البدء فى التنفيذ نظرًا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمرانى.

7. تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذى كان يمثل حجر عثرة فى طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.

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8. إضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية.

9. إضافة تعريفات جديدة من شأنها إزالة اللبس فى التطبيق.

10. توسيع مفهوم المخططات المتعلقة بالبرنامج القومى وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجى على المستويات الكبرى (القومى – الإقليمى – المحافظة – المركز)، أما المستوى المحلى فتكون مخططات التنمية العمرانية هى المنوطة به.

11. إضافة مادة جديدة مستحدثة من شأنها ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرجات المخططات تفعيلاً لهذه المخططات والتأكد من ملاءمة هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

12. إضفاء نوع من المرونة فى إعداد المخططات وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لأى جهة بإعداد المخططات.

13. إيضاح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

14. مراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص.

15. إعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وذلك تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.

16. الربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم (144) لسنة 2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

17. وضع عقوبات رادعة على مهندسي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين.