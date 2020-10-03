شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز التشريعات الحكومية المقدمة للبرلمان فى دور الانعقاد السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس برئاسة الدكتور علي عبد العال، إحالة عدد من مشروعات القوانين الهامة المقدمة من الحكومة، التي شملت مجالات مختلفة؛ منها الاقتصادية والطبية والمتعلقة بالخدمات.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز مشروعات القوانين المٌحالة إلي اللجان النوعية المختصة على النحو الآتي:

1- مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أحيل إلي لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة العلاقات الاقتصادية.

3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز التصرف في الأموال المستردة أحيل إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية.

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4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي أحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية ومكتب الخطة والموازنة.

5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء أحيل إلى لجنة الطاقة والبيئة.

اللافت أن الجلسة الافتتاحية للمجلس لدور الانعقاد السادس، تعد من أقصر الجلسات البرلمانية، حيث رفعها رئيس النواب الدكتور علي عبد العال، بعد الانتهاء من جدول أعمالها كافة، والتى استمرت لنحو ربع ساعة، شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فى دوره الانعقاد السادسة وقرار رئيس الجمهورية بفض الدور الخامس، والإحالات لبعض مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية فضلا عن نعى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ودعا رئيس مجلس النواب، إلى جلسة لاحقة يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، لمناقشة موضوع محدد، وذلك بعد اقتراحه أن يكون الانعقاد أما يوم 28 أكتوبر الجارى أو 1 نوفمبر القادم، بقوله: "نحن فى موسم انتخابات، فأى يوم سيكون مناسب أكثر، هناك موضوع معين هام سننظره فى الجلسة التالية"، وانتهى إلى اتخاذ قرار بالانعقاد أول الشهر القادم فى تمام الساعة 12 ظهرا.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، عقد اليوم أولى جلساته لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول. ووجه الدكتور على عبد العال، تحية للنواب قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وأتمنى التوفيق للجميع". وتمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، كما تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ويعقد مجلس النواب أولى جلساته البرلمانية فى دور الانعقاد السادس الآن، والذى يأتى على خلفية القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول. ووفقا لجدول الجلسة الافتتاحية الذى أرسلته الأمانة العامة بمجلس النواب إلى الأعضاء، تتلى رسائل رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد السابق وبدء دور الانعقاد الحالي.