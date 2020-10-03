أسعار الذهب تتراجع في نهاية تعاملات الأسبوع والأوقية تنزل لأقل من 1900 دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات: تراجع سعر الذهب عالميًا مع نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.32%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج. وتراجع سعر الأوقية لأقل من 1900، ليبلغ 1899.8 دولار بنهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع. وكان الذهب قد ارتفع إلى قمة أكثر من أسبوع بعد أن قال ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا. واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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