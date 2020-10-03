وفيات كورونا في الهند تتجاوز 100 ألف حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):
أظهرت بيانات حكومية، السبت، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19 في الهند تجاوزت 100 ألف شخص، بعد مرور سبعة أشهر من الإبلاغ عن أول حالة في البلاد.
وبلغ عدد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها أمس الجمعة 1069 شخصا ليصل عدد الوفيات إلى 100842. وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة البلدان التي أبلغت عن أكبر عدد من الوفيات.
ويبلغ عدد حالات الإصابة بكوفيد -19 الآن حوالي 7.5 مليون، مع الإبلاغ عن 75628 حالة جديدة أمس الجمعة.
ويواصل الفيروس الانتشار بوتيرة سريعة في الهند التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة ، وتم تسجيل أكبر عدد من الحالات في سبتمبر الماضي.
بدأ الارتفاع في مايو مع قيام الحكومة، في محاولة لإنعاش الاقتصاد، بتخفيف الإغلاق الصارم الذي أدى إلى فقدان سبل العيش وملايين الوظائف.
وقال بيان صادر عن وزارة الصحة إن "الوفيات لكل مليون من السكان في الهند هي واحدة من أدنى المعدلات في العالم. بينما يبلغ المتوسط العالمي 130 حالة وفاة لكل مليون نسمة ، وتسجل الهند 73 حالة وفاة لكل مليون نسمة".
قالت الوزارة إن معدل شفاء مرضى كوفيد -19 بلغ 83.84%.
ونظرا لاستمرار الحالات الجديدة في الارتفاع بنحو 75 ألف حالة يوميا ، يبدو أن الهند سوف تتجاوز الولايات المتحدة لتصبح الدولة التي لديها أكبر عدد من حالات كوفيد-19.
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