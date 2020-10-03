محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد: استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة. ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور. أسعار الخضروات: الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه. البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه. البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه. الكوسة بين 3 و7 جنيهات. الفاصوليا بين 11 و15 جنيها. الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه. الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و 6.5 جنيه. الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات. Advertisements الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات. البامية بين 12 و16 جنيها. أسعار الفاكهة: العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات. العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات. الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات. الرمان بين 3 جنيهات و4.5 جنيه. البطيخ بين 12 و18 جنيها. البلح السماني بين 3 و5 جنيهات. المانجو العويس بين 20 و 40 جنيها. المانجو الهندي بين 12 و14 جنيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البطاطس عند 3.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.