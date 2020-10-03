غرق طفلة خلال لهوها على حافة ترعة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم السبت، أثناء لهوها على حافة ترعة، بجهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول الطفلة "بسنت. أ" البالغة من العمر عامين وتقيم بناحية مشروع غرب طهطا جثة هامدة.

وأفاد والدها أنه أثناء لهو ابنته على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماها وسقطت بها ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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