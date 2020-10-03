إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
أصيب 8 أشخاص، بكدمات وجروح، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل أمام شبكة الكهرباء بطريق "مصر– الإسماعيلية" الصحراوي، بالشرقية.
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس "ميني باص" وسيارة نقل أمام شبكة الكهرباء بطريق "مصر– الإسماعيلية" الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
جرى نقل المصابين جميعًا إلى المركز الطبي العالمي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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