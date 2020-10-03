زوكربرج و دورسي يدلي بإفاداتهما أمام الكونجرس

يحضر كلا من مارك زوكربرغ وجاك دورسي مديرا شركتي فيسبوك وتويتر، أمام لجنة لمجلس الشيوخ يوم 28 أكتوبر الجاري، لتقديم إفاداتهما بشأن مسؤولية شبكات التواصل الاجتماعي عن المحتوى فيها، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت اللجنة المذكورة قد صوتت بالإجماع إلى جانب

استدعاء مدراء شركات "تويتر" و"فيسبوك" و"جوجل" لعقد جلسة الاستماع حول ما تتمتع به شركات الإنترنت من الإعفاء من المسؤولية عن المحتوى.

وقالت شركة "تويتر"، إن جلسة الاستماع أمام لجنة التجارة لمجلس الشيوخ

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يجب أن تركز على "العمل المشترك من أجل حماية الانتخابات".

ومن المقرر أن يدلي مديرا الشركات بإفاداتهما عن بعد، عبر تقنية الفيديو.

وكانت الإدارة الأمريكية قد طرحت تعديلا تشريعيا يهدف إلى الحد من امتيازات شركات الإنترنت، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات التي تمتلك مواقع التواصل الاجتماعي، بالانحياز السياسي لخصومه.