البيت الأبيض ينفى وجود تأخير في الإعلان عن إصابة ترامب بكورونا

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، بأنه تم وضع نظام لتعقب المخالطين في البيت الأبيض على الفور بعدما تأكدت إصابة هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت على الفور بدأ تعقب المخالطين وتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية.

كما نفت ماكيناني، أن يكون هناك أي تأخير في الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت خلال مؤتمر إلى أن ترامب تلقى نتيجته الإيجابية ليل الخميس، و في غضون ساعة، أعلنا تلك المعلومات للشعب الأمريكي.

وتابعت يمكن القول إنكم سترون الرئيس وتسمعون منه مع مضيه في جدول أعماله... نبحث عددا من الوسائل المختلفة لفعل ذلك، لكنه يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي.