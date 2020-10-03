- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2020 10:43 صباحًا
الملك سلمان وولي عهده
بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتين إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إثر نبأ إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الملك سلمان في برقيته “ علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وألا تروا أي مكروه “ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ .
وقال ولي العهد السعودي في برقيته: “ بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية “ .
ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر في وقت سابق الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان وولي عهده يبعثان برقيتي اطمئنان إلى ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.