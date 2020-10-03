الملك سلمان وولي عهده يبعثان برقيتي اطمئنان إلى ترامب

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2020 10:43 صباحًا

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتين إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إثر نبأ إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال الملك سلمان في برقيته “ علمنا بنبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم من هذا العارض الصحي، وألا تروا أي مكروه “ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ .

وقال ولي العهد السعودي في برقيته: “ بلغني نبأ إصابة فخامتكم والسيدة حرمكم بفيروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم وحرمكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية “ .

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر في وقت سابق الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.