طبيب البيت الأبيض يكشف عن حالة ترامب الصحية والدواء الذي سيتناوله

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

في أخر تطورات إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا ، قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، السبت، إن الرئيس الأميركي ترامب لا يحتاج إلى أي أوكسجين إضافي، وإن حالته الصحية لا تتطلب ذلك.

وذكر كونلي في بيان أن الرئيس الذي يعالج في مركز والتر ريد العسكري بدأ في تناول الدواء المضاد للفيروسات “ريمديسيفير”.

وشهر أغسطس سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام دواء “ريمديسيفير” لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذين تتطلب حالاتهم دخول المستشفى.

ووسعت إدارة الغذاء والدواء ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ، بعد أن كان السماح باستخدامه يقتصر على الإصابات الشديدة بعدوى كورونا.

وكانت شركة “غيلياد” المصنعة لهذا الدواء، والتي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، قد تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء، في العاشر من أغسطس، للحصول على موافقة رسمية لاستخدام ريمديسيفير، وبيعه تحت الاسم التجاري “فيكلوري”، وفقا لما نقلت “أسوشييتد برس”.

وقالت الشركة إن الاستخدام الموسع في حالات الطوارئ استند إلى نتائج دراسة فيدرالية حديثة لمرضى تم إدخالهم المستشفيات بمستويات مختلفة من الخطورة.

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ترامب: “أظنني على ما يرام”

من جانبه، قال ترامب، في ثاني تصريح له منذ إعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد إنه “يظن أنه على ما يرام”.

وفي تغريدة له على تويتر كتب ترامب الموجود حاليا في مستشفى والتر ريد في ميريلاند قرب العاصمة واشنطن “أنا على ما يرام، أعتقد! شكرا لكم جميعا. أحبكم”.

وفي وقت سابق من الجمعة، نشر ترامب مقطع فيديو طمأن فيه الشعب الأميركي على صحته وأنه يتابع عمله الرئاسي بشكل عادي.

وفي الكلمة التي سجلها قبل مغادرته البيت الأبيض إلى المستشفى. قال “أريد أن أشكركم جميعا للدعم الهائل. أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد وأظن أنني أبلي حسنا، لكننا سنتأكد أن الأمور ستسير (على ما يرام)”.

وأضاف “السيدة الأولى تبلي بلاء حسنا. شكرا جزيلا، أنا أقدر ذلك ولن أنساه أبدا، شكرا”.