“رسالة تعاطف” من الزعيم الكوري لترامب

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 3 ساعات

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعث برسالة تعاطف إلى الرئيس دونالد ترامب، بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، السبت .

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنه “يأمل بصدق” أن يتعافى ترامب وزوجته في أسرع وقت ممكن، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يعلق البيت الأبيض على النبأ.

وتأتي الرسالة وسط تعثر محادثات بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، لتحسين العلاقات بين البلدين.

وكان ترامب قد عبر عن شعور مماثل لكيم، في أبريل الماضي، بعد ورود تقارير عن تدهور حالته الصحية، تم دحضها لاحقا بعد ظهوره المفاجئ مجددا في الساحة السياسية.

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وتزامنت رسالة كيم مع أول ظهور مصور لترامب عقب إعلان إصابته، الجمعة، بفيروس كورونا المستجد. وكان قد سجل المقطع قبل مغادرته البيت الأبيض إلى مستشفى والتر ريد العسكري في ميريلاند، كإجراء احترازي.

وقال ترامب في الفيديو الذي نشر على تويتر “أريد أن أشكركم جميعا للدعم الهائل. أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد وأظن أنني أبلي حسنا، لكننا سنتأكد أن الأمور ستسير (على ما يرام)”.

وأضاف “السيدة الأولى تبلي حسنا. شكرا جزيلا، أنا أقدر ذلك ولن أنساه أبدا، شكرا”.

وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيقضي الأيام المقبلة في مستشفى عسكري خارج واشنطن لتلقي العلاج من فيروس كورونا، لكنه سيواصل أداء مهامه.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني “بناء على توصية من طبيبه والخبراء الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في والتر ريد العسكري (بولاية ميريلاند) خلال الأيام القليلة المقبلة”، كإجراء احترازي.