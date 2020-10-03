لهذا السبب..فيسبوك يزيل 216 إعلانا لحملة ترامب الانتخابية

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - كشفت وسائل إعلام أمريكية ، عن حذف موقع فيسبوك لمئات الإعلانات من حملة الرئيس دونالد ترامب تضمنت مزاعم عن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن .

كشف موقع فيسبوك في تقرير، الخميس، أنه إزال 216 إعلانا من حملة الرئيس ترامب، لعام 2020، تضمنت مزاعم متعلقة بمنافسه ابايدن، واللاجئين، وفيروس كورونا، وفقا لما نقلت صحيفة “نيويورك بوست”.

وقال فيسبوك إن الإعلانات تنتهك سياسات الموقع، وهو ما فع لإزالتها.

ووفقا لما ذكر موقع “سي بي أس نيوز”، فقد زعمت إعلانات من صفحة ترامب، دون دليل، بأن بايدن سيرفع عدد اللاجئين من سوريا والصومال واليمن بشكل كبير، “رغم المخاطر الصحية لكوفيد-19”.

وقال متحدث باسم فيسبوك للموقع “رفضنا هذه الإعلانات لأننا لا نسمح بادعاءات بأن السلامة الجسدية للناس والصحة أو بقاءهم مهددين من قبل الناس على أساس أصلهم القومي أو وضعهم كمهاجرين”.

وتلقت الإعلانات قبل إزالتها رقم تداول تراوح ما بين 300 ألف و350 ألفا، وفقا لمكتبة إعلانات فيسبوك.

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وكان فيسبوك قد حذف، في أغسطس، مقطع فيديو لترامب لأول مرة، بسبب معلومات وصفها بـ”المضللة” بشأن فيروس كورونا المستجد.

والمقطع كان جزءا من مقابلة أجراها ترامب مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، قال فيها إن الأطفال “محصنون من الإصابة” بكوفيد-19، وذلك خلال حثه على إعادة فتح المدارس رغم تحذير الخبراء.

وتقول “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”، التابعة لوزارة الصحة الأميركية، إن البالغين يشكلون غالبية حالات الإصابة بالمرض حتى الآن، لكن الأطفال والرضع يصابون أيضا به ويمكنهم نقله للآخرين.

وقام تويتر بحجب الفيديو ذاته من منصته بعد تحرك فيسبوك في هذا الشأن.

وكان تويتر، قد دخل في خلاف مع الرئيس الأميركي، في وقت سابق، بعد أن حجب الموقع تغريدة أخرى حول الاحتجاجات، في مدينة مينيابوليس، على مقتل الأميركي الأسود، جورج فلويد، على اعتبار أن فيها خرقا لمبادئ الموقع حول “تمجيد العنف”.

ودعا تويتر أيضا مستخدميه للتحقق من الوقائع تحت تغريدتين، للرئيس الأميركي، بخصوص التصويت بالبريد.