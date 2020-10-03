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وفيات كورونا تكسر حاجز الـ 100 ألف في الهند

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تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند حاجز مئة ألف حالة اليوم السبت لتصبح ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، يتجاوز هذه العلامة القاتمة وذلك في وقت لا تظهر فيه أي مؤشرات عن انحسار الوباء.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 100842 بينما زادت الإصابات 79 ألفا و476 حالة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 6.47 مليون إصابة.

وتسجل الهند حاليا أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس في العالم.

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