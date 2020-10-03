شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا تكسر حاجز الـ 100 ألف في الهند والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 100842 بينما زادت الإصابات 79 ألفا و476 حالة مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 6.47 مليون إصابة.
وتسجل الهند حاليا أعلى معدل إصابات يومية بالفيروس في العالم.
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