شكرا لقرائتكم خبر عن 2563 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
وتجاوزت ألمانيا 2500 إصابة جديدة ثلاث مرات في غضون الأيام القليلة الماضية.
وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يوميا أكثر من 6 آلاف في نهاية مارس ومطلع أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيا حتى يوليو الماضي.
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