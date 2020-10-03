شكرا لقرائتكم خبر عن 2563 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجليها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت 2563 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وتجاوزت ألمانيا 2500 إصابة جديدة ثلاث مرات في غضون الأيام القليلة الماضية.

وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يوميا أكثر من 6 آلاف في نهاية مارس ومطلع أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيا حتى يوليو الماضي.