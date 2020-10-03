تسجيل ٣٣٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

افاد مصدر طبي، السبت، بتسجيل ٣٣٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "محافظة ذي قار سجلت، اليوم، ٣٣٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا".

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