أضراب العمال يغلق 8٪ من إنتاج النفط والغاز النرويجي الأسبوع المقبل

وعلى الرغم من إضراب 43 من عمال النفط في حقل نفط يوهان سفيردروب العملاق، إلا أن ذلك لم يؤثر في إنتاج الحقل حيث استمرت شركة النفط النرويجية إكوينور في إنتاج 470 ألف برميل يوميا، والذي يعتبر أكبر حقل نفط في أوروبا الغربية.ويبلغ مجموع إنتاج الحقول الستة التي سيتوقف إنتاجها 330 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، وكلمة “مكافيء” هنا تشير إلى كميات الغاز والمكثفات مقدرة بالبراميل، وهذه الكمية تعادل حوالي 8 % من إنتاج النرويج الكلي من النفط والغاز معاً.

ويعتبر اتحاد عمال ليدرن من أصغر الاتحادات في مجال النفط والغاز حيث يمثل أعضاءه 15% فقط من إجمالي عدد العمال العاملين في المواقع البحرية. وكانت الاتحادات الأخرى، والتي تمثل 85% قد توصلت إلى حل مقبول من جميع الأطراف.



ولا يتوقع أي آثار كبيرة في أسواق النفط لهذا الاضراب لأن تأثيره في الغاز، وهناك وفرة في الغاز في حقول النرويج الأخرى كما أنه يمكن أن تنحل القضية قبل موعد الاضراب كما حصل عدة مرات في الماضي.