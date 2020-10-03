وزير الخارجية لبومبيو: الحكومة اتخذت إجراءات أمنيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار

اكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، لنظيره الامريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي، ان الحكومة اتخذت اجراءات امنية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد.

وقالت الخارجية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزير الخارجيّة الأميركيّ مايك بومبيو مساء يوم امس، وركّز الحديث على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد".

وعبر حسين بحسب البيان عن "القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأمريكيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل".

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من جانبه، أكّد الوزير الأمريكيّ وفقا للبيان أنّ "العلاقات الأمريكيّة-العراقيّة مُهمّة للجانبين، كما ناقش الجانبان مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد".

ووعد الوزير الاميركي وفقا للبيان بـ"أخذ ما طُرِحَ في النقاش بنظر الاعتبار".

وأكّد الجانبان أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة.