ذكرت شبكة CNN الامريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من الحمى منذ صباح اليوم السبت،، لكنه أوضح أن الحمى لا تزال متوافقة مع وصف البيت الأبيض السابق للأعراض بـ"الخفيفة" جراء إصابته بفيروس كورونا.
وحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض، قال طبيب الرئيس الأمريكي إنه حصل جرعة على جرعة من عقار Regeneron.
وأوضح الطبيب أنه "كإجراء احترازي، تلقى (ترامب) جرعة واحدة 8 جرامات من كوكتيل ريجينيرون... بالإضافة إلى الأجسام المضادة متعددة النسيلة، كان الرئيس يتناول الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين يوميًا".
وأضاف طبيب ترامب أنه "حتى ظهر هذا اليوم، لا يزال الرئيس منهكًا ولكن معنوياته جيدة. يتم تقييمه من قبل فريق من الخبراء، وسنقوم معًا بتقديم توصيات إلى الرئيس والسيدة الأولى فيما يتعلق بالخطوات التالية الأفضل".
وأشارت المذكرة إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، لا تزال في حالة جيدة مع سعال خفيف وصداع فقط، فيما بقية العائلة في حالة جيدة، الذين جاءت نتائج اختباراتهم سلبية لفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعاني من الحمى.. وطبيبه يعلن آخر تطورات حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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