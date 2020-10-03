ترامب يعاني من الحمى.. وطبيبه يعلن آخر تطورات حالته الصحية

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن ترامب إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

وحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض، قال طبيب الرئيس الأمريكي إنه حصل جرعة على جرعة من عقار Regeneron.

وأوضح الطبيب أنه "كإجراء احترازي، تلقى (ترامب) جرعة واحدة 8 جرامات من كوكتيل ريجينيرون... بالإضافة إلى الأجسام المضادة متعددة النسيلة، كان الرئيس يتناول الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين يوميًا".



وأضاف طبيب ترامب أنه "حتى ظهر هذا اليوم، لا يزال الرئيس منهكًا ولكن معنوياته جيدة. يتم تقييمه من قبل فريق من الخبراء، وسنقوم معًا بتقديم توصيات إلى الرئيس والسيدة الأولى فيما يتعلق بالخطوات التالية الأفضل".

وأشارت المذكرة إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، لا تزال في حالة جيدة مع سعال خفيف وصداع فقط، فيما بقية العائلة في حالة جيدة، الذين جاءت نتائج اختباراتهم سلبية لفيروس كورونا.