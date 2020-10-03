البعيجي بشأن تخفيض رواتب الموظفين: لن نسمح بذلك

اكد النائب منصور البعيجي، السبت، ان الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين امر غير مقبول، لافتا الى انه لن يسمح بتخفيضها دينار واحد.

وقال البعيجي في بيان تلقته الخليج 365، ان "تخفيض رواتب الموظفين امر غير مقبول ولايمكن القبول او السماح به نهائيا وتحت اي ظرف لان الموظفين غير معنين بالازمة المالية التي يمر بها البلد وهذا واجب الحكومة اتجاه موظفيها".

واضاف ان "التخبط والاداء غير الصحيح للوضع المالي والاقتصادي للدولة غير صحيح الامر الذي ادى الى تدهور الواقع المالي في البلد لذلك الامر يحتم على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الواقع الاقتصادي للبلد باسرع وقت".

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وتابع ان "الاتجاه بتخفيض رواتب موظفي الدولة سيسبب كارثة اقتصادية كبيرة لهذه الشريحة المهمة التي تخدم دوائر الدولة خصوصا وان هذه الشريحة رواتبهم لاتكفيهم الى نهاية الشهر فكيف يكون الحال اذا تم تخفيضها وهذا الاامر غير ممكن نهائيا"، مشيرا الى "اننا باعتبارنا ممثلين عن الشعب لن نقبل بتخفيض رواتب موظفي الدولة دينار ولأي سبب كان وعلى الحكومة ان تجد خطط مناسبة لحل الازمة المالية في البلد وايجاد حل لهذه الازمة التي لطالما حذرنا من حدوثها ولم نجد اذان صاغية".

واكد البعيجي ان "تخفيض الرواتب ليس حل وانما الحل بتفعيل القطاعات الاخرى الصناعة والزراعة والاتصالات والمنافذ الحدودية من اجل تعظيم ايرادت الدولة مع وضع خطط مناسبة لانهاء الازمة الحالية التي يمر بها البلد بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين لانه لن يحل الازمة في البلد".