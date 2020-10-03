بومبيو يبعث بسؤال لأردوغان "على الهواء" ويطلق تحذيرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، من "تدويل" النزاع في ناغورني قره باغ وإرسال مسلحين وذخيرة إلى هناك، مشددا على ضرورة توجيه سؤال إلى الرئيس التركي بشأن الأسباب التي تدفعه لفعل ذلك.
وقال بومبيو: "إذا تم تدويل النزاع وإرسال أطراف ثالثة لذخيرة وأسلحة، وحتى لمستشارين وحلفاء، فإن هذا سيزيد من التعقيد ويزيد من خطر فقدان الأرواح".
وتابع بومبيو قائلا للصحفيين على متن الطائرة التي كانت تقله إلى الولايات المتحدة بعد مغادرته كرواتيا، المحطة الأخيرة من جولة مصغرة له في أوروبا: "يجب أن تسألوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لماذا قد يتخذ قرارا كهذا؟".
وأضاف "دعونا الجميع إلى البقاء بعيدا عن هذا، بالإضافة إلى التشديد على أن الحوار يجب أن يمثل المنهجية لإعادة النظام وإعادة السلام".
وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في أن تكون التقارير عن وجود "مسلحين سوريين" في أذربيجان معلومات لا أساس لها من الصحة.
واتهمت أرمينيا تركيا بإرسال مرتزقة سوريين للمشاركة في النزاع في القوقاز إلى جانب أذربيجان، كما أكدت تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان صحة هذه الاتهامات.
ويعتمد نظام الرئيس التركي نهج التدخل في الصراعات الإقليمية عبر مرتزقته السوريين كما هو الحال في الأزمة الليبية.
وفي وقت سابق حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي والتي تدعم أذربيجان، من نشر مقاتلين من سوريا في قره باغ.
وقال ماكرون إنه بحسب تقارير الاستخبارات توجه 300 مقاتل من "مجموعات متطرفة" في سوريا، إلى تركيا ومنها إلى أذربيجان، معتبرا أنه "تم تجاوز خط أحمر".
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