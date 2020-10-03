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شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أكبر حزب في تركيا يعتصم بالبرلمان رفضاً لظلم أردوغان والان مع التفاصيل
السبت 3 أكتوبر 2020
دخل نواب عن حزب "الشعوب الديمقراطي الكردي"، المعارض في تركيا، في اعتصام مفتوح داخل حديقة البرلمان التركي، اعتراضًا على السياسات التي يتبناها النظام الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد الحزب، والاعتقالات التي طالت عددًا من أعضائه وقياداته.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك"، وفقا "العين الإخبارية"، جاء الاعتصام بالتزامن مع زيارة مرتقبة لأردوغان إلى البرلمان اليوم.
وفي تصريحات على هامش الاعتصام، أعلن الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان ومدحت سنجر، مقاطعة نواب الحزب لجلسة البرلمان التي من المقرر أن يحضرها أردوغان.
وقال سنجر، في تصريحاته،: "نحن ثالث أكبر حزب في البرلمان. سنواصل استخدام حقنا في المعارضة في كل منصة".
وأضاف: قررنا عدم حضور حفل افتتاح البرلمان. وموقفنا هذا ليس ضد البرلمان. فلقد رأينا أنها طريقة أكثر صحة وملائمة للإعلان عن رفضنا لمثل هذا الظلم الكبير وعدم المشروعية والقسوة بحق شعبنا، كما دخلنا في اعتصام من حديقة البرلمان وليس من قاعته، وسيبقى الاعتصام مفتوحًا".
بدورها، قالت الرئيسة المشاركة للحزب، برفين بولدان، إن "حملات الاعتقال التي تتم بحق حزبنا انتقام سياسي، وكلها إجراءات غير قانونية، بل سياسية، أي أن تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية ينفذ انقلابًا سياسيًا على الديمقراطية".
وأشارت إلى أن "النظام الحاكم كلما تأكد من الخسارة يتوحش في هجومه، ولا يرى أهدافًا ثمينة ليهجم عليها سوى الشعوب الديمقراطي والقوى الديمقراطية، رغبة منه في تصفيتهم".
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