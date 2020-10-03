اليونان: الاستفزازات التركية لم تعد مقبولة

السبت 3 أكتوبر 2020

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن "استفزازات تركيا" التي يدور خلاف بينها وبين بلاده على ترسيم حدود مناطق استكشاف المحروقات في المتوسط "لم تعد مقبولة".



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ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال ميتسوتاكيس عند وصوله إلى قمة اوروبية في بروكسل: "آن الاوان لتناقش اوروبا بشجاعة وصدق نوع العلاقات التي تريد اقامتها مع تركيا".

وأضاف "أمر واحد مؤكد، لم تعد استفزازات تركيا مقبولة، سواء بتصرفاتها الأحادية أو لهجتها الحادة".