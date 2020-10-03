غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد نقله إلى مستشفى عسكري لإصابته بفيروس كورونا.
وقال ترامب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعا وأحبكم".
وفي وقت سابق أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام، كإجراء احترازي.
وقال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني فقط من أعراض خفيفة، وأشار إلى أن الرئيس سيعمل من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تغريدة لترامب بعد دخوله المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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