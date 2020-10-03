أول تغريدة لترامب بعد دخوله المستشفى

وقال ترامب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعا وأحبكم".

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وفي وقت سابق أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام، كإجراء احترازي.

وقال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني فقط من أعراض خفيفة، وأشار إلى أن الرئيس سيعمل من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.