كاد ان يفقد بصره.. انقاذ طفل عراقي من العمى

اعلنت مستشفى ابن الهيثم للعيون التابعة لدائرة صحة الرصافة، السبت، عن انقاذ طفل عراقي من العمى جراء اصابة احدى عينيه بسنارة صيد.

وقال مدير المستشفى الدكتور الاستشاري عمار فؤاد عيسى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فريقا طبيا متخصص في طب وجراحة العيون نجح من إجراء عملية طارئة و معقدة لطفل بعمر (١٠) اعوام كان مهدد بفقدان بصره بشكل كامل في احدى عينه عقب تعرضه لحادث عرضي جراء اصابته بسنارة صيد".

واضاف ان "العملية استغرقت زهاء النصف ساعة تحت التخدير العام"، مؤكدا أن "نجاح العملية يضاف إلى سجل النجاحات الكبيرة التي حققتها ملاكاتنا الطبية خلال الفترة السابقة مما يدلل على تنامي قدراتهم وتطورها على نحو جعلت من الاطباء العراقيين يضاهون اقرانهم في الدول المتقدمة من النواحي الطبية" .