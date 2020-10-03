بالفيديو.. هدف ذهبي يلخص تاريخ النصر مع نصف نهائي أبطال آسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل 25 عاما، وتحديدا 27 ديسمبر/ كانون أول 1995، خاض النصر السعودي نصف النهائي الوحيد في بطولة دوري أبطال آسيا، قبل صدامه المرتقب أمام بيرسبوليس الإيراني، مساء السبت.

المباراة أقيمت بالنظام القديم للبطولة، بمواجهة من لقاء واحد أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وحسمها النصر بهدف دون رد.

المنافس كان فريق بنك الزراعيين من تايلاند، الذي نجح في الصمود أمام النصر حتى الوقت الإضافي قبل أن يسقط بالهدف الذهبي الذي سجله خالد الفرحان.

هدف اللقاء الوحيد سجله الفرحان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، عقب تلقي عرضية زميله محيسن الجمعان من ركلة حرة على الجانب الأيمن.

الهدف جاء في الدقيقة 9 من الوقت الإضافي ليكون الهدف الذهبي الذي وضع الفريق في الدور النهائي وقتها.

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وبهدف نظيف وذهبي أيضاً، خسر النصر النهائي أمام إيهوا تشونما الكوري الجنوبي بعد يومين فقط من مواجهة نصف النهائي على أرض ملعب الملك فهد.

النصر كان رابع فريق سعودي يتأهل للمباراة النهائية في بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري (دوري أبطال آسيا حالياً)، لكنه لم يتأهل للنهائي في النظام الحديث من قبل، وسبقه كل من الأهلي والهلال والشباب.



وحال تأهل "العالمي" لنهائي نسخة 2020، سيكون رابع فريق سعودي يبلغ الدور الختامي بالنظام الحديث بعد الاتحاد في 2004 و2005 و2009 والأهلي عام 2012، والهلال في نسخ 2014 و2017 و2019.





