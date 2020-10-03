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ماكرون يحذر من التصريحات التركية بشأن قره باغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020

ماكرون يحذر من التصريحات التركية بشأن قره باغ

متابعات_ الخليج 365

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء التصريحات "المتهورة والخطيرة" الصادرة عن تركيا مع استمرار الاشتباكات حول منطقة ناغورونو قره باغ المتنازع عليها.

 

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وذكر ماكرون في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارة إلى جمهورية لاتفيا أن بلاده "قلقة للغاية" من الرسائل الحربية الصادرة عن تركيا، محذرا من أن "الخطاب الحربي" الذي تعتمده أنقرة يشجع أذربيجان على مواصلة القتال، بهدف استعادة السيطرة على ناغورنو قره باغ.

 

وأكد ماكرون أنه ينوي بحث الموضوع في وقت لاحق من اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وغدا مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لكون باريس وموسكو وواشنطن رؤساء مشاركين في مجموعة مينسك الخاصة بتسوية الوضع في قره باغ التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

وقالت تركيا إنها "جاهزة تماما" لمساعدة حليفتها أذربيجان على استعادة الإقليم، الخاضع لسيطرة عرقية الأرمن. أما مجلس الأمن الدولي فقد دعا إلى إنهاء القتال الدائر هناك

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