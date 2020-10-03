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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان: الاستفزازات التركية لم تعد مقبولة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن "استفزازات تركيا" التي يدور خلاف بينها وبين بلاده على ترسيم حدود مناطق استكشاف المحروقات في المتوسط "لم تعد مقبولة".
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال ميتسوتاكيس عند وصوله إلى قمة اوروبية في بروكسل: "آن الاوان لتناقش اوروبا بشجاعة وصدق نوع العلاقات التي تريد اقامتها مع تركيا".
وأضاف "أمر واحد مؤكد، لم تعد استفزازات تركيا مقبولة، سواء بتصرفاتها الأحادية أو لهجتها الحادة".
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