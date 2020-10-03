شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الفرنسي يؤكد وصول متشددون سوريون إلى باخ عبر تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مقاتلين سوريين متشددين يقاتلون في ناغورنو قره باخ، أين تدور مواجهات عنيفة بين قوات أرمنية والجيش الأذري، واصفاً الأمر بـ "خطير للغاية".



وقال ماكرون بعد وصوله للمشاركة في قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لدينا معلومات اليوم تشير بشكل مؤكد إلى أن مقاتلين سوريين من مجموعات جهادية انتقلت عبر غازي عنتاب، للوصول إلى مسرح العمليات في ناغورنو قره باخ. هذا واقع جديد خطير للغاية ويغير الوضع".

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