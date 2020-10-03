حدث ليلا| البحرية تدشن الغواصة الرابعة.. وترامب يصل مستشفى "والتر ريد" العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث على النحو التالي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

​​البيئة: حملات يومية على الطرق.. وإجراءات قانونية ضد 2224 سيارة مخالفة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية من أجل إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة "S-44" ألمانية الصنع (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للعميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، فيديو لاحتفال القوات البحرية، بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209/1400) الألمانية الصنع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الإداري" يستبعد سعيد حساسين من سباق انتخابات البرلمان

قضت محكمة القضاء الاداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت والمحامي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من الترشح لانتخابات البرلمان لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، وحمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب يصل مستشفى "والتر ريد" العسكري لتلقي العلاج بعد إصابته بكورونا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري لتلقي العلاج بعد إصابته بوباء كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب في رسالة فيديو: أعتقد أنني بصحة جيدة للغاية

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة فيديو، تم تصويرها في البيت الأبيض، أعرب فيها عن شكره للمواطنين الذين تمنوا أن يكون بصحة جيدة، قائلا إنه بخير.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"تويتر" يحذف التغريدات التي تأمل في وفاة ترامب

قالت شركة تويتر، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، إن المنشورات التي تأمل في وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ثبتت إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، سيجري حذفها تماشيا مع سياسة الشركة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إصابة سيناتور أمريكي ثان بفيروس كورونا بعد حضور فعالية بالبيت الأبيض

تأكدت إصابة عضو ثان بمجلس الشيوخ الأمريكي بفيروس كورونا، بعد حضوره فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض عقدها الرئيس دونالد ترامب للإعلان عن اختياره لشغل منصب شاغر في المحكمة العليا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدريد تدخل في إغلاق صارم مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

دخلت مدريد في إغلاق صارم في وقت متأخر من يوم الجمعة على الرغم من طعن قانوني من الحكومة الإقليمية، بعدما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

​