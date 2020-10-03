مبيعات قصور الثقافة بمعرض الإسكندرية للكتاب 24 ألفا و500 جنيه في اليوم الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

حققت الهيئة العامة لقصور الثقافة رقما قياسيا جديدا من خلال مشاركتها بمعرض الإسكندرية للكتاب، والذى انطلقت فعالياته أمس الأول الخميس بأرض (كوته) للمعارض بالإسكندرية بعدد من إصدارت الهيئة الحديثة وإصدارات النشر الإقليمى، حيث بلغت مبيعات جناح الهيئة بالمعرض فى يوم الافتتاح واليوم الأول 2329 كتابا بإجمالي 24 ألفا و500 جنيه.

تشارك الهيئة فى هذا المعرض بعدد كبير من السلاسل التى تتضمن العديد من العناوين الحديثة، والتى لاقت إقبالا كبيرا عليها من الجمهور، ومنها "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية"، لخالد حنفى ضمن سلسلة حكاية مصر، و"اللامع" لأبو النصر الطوسى، و"الفلسفة والمستقبل..الدراسات المستقبلية من منظور فلسفى" للدكتور رمضان بسطاويسى، و"التعرف لمذهب أهل التصوف" لأبو بكر الكلاباذى ضمن سلسلة الفلسفة، و"سندباد عصرى" و"حديث السندباد القديم" لحسين فوزى، و"مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات السياسية"، ومسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات المجهولة" لفؤاد دواره ضمن سلسلة ذاكرة الكتابة، كذلك كتاب "الغثيان" لجان بول سارتر ضمن سلسلة آفاق عالمية، وكتاب "الفكر المصرى فى العصر المسيحى" ضمن سلسلة الهاوية، بالإضافة لإصدارات سلاسل "الذخائر وروائع المسرح العالمى وآفاق السينما وعالم الموسيقى وآفاق الفن التشكيلى وإبداعات وأصوات أدبية ودراسات شعبية".

تجدر الإشارة إلى أن معرض الإسكندرية للكتاب تقيمه الهيئة العامة للكتاب فى الفترة من ١ إلى ١٠ أكتوبر بأرض (كوتة) بالأزاريطة، على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع، ويشهد مشاركة ٩٥ ناشرا، إلى جانب مختلف قطاعات وزارة الثقافة، وأسعار الكتب فى المعرض تتراوح بين 3.5 و 23 جنيها للكتاب، كما يستقبل المعرض الجمهور يومياً من ١١ صباحاً إلى ١٠ صباحاً عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فى الواحدة ظهرا.