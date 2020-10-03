إصابة مستشارة ترامب السابقة كيليان كونواي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قالت كيليان كونواي، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها أصيبت بفيروس كورونا، لتصبح أحدث مساعدة للرئيس تصاب بالفيروس. وقالت "كونواي"، في تغريدة على تويتر "الليلة تأكدت إصابتي بفيروس كوفيد -19. أعراضي خفيفة (سعال خفيف) وأشعر أنني بخير". وأضافت "لقد بدأت عملية حجر صحي بالتشاور مع الأطباء". وحضرت كونواي فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم السبت خصصت للإعلان عن مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا الأمريكية.​

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