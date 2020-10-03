حملة بايدن تكشف عن قرار مهم بعد إصابة ترامب بكورونا

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جو بايدن
كشف مصدر مطلع عن تتعلق حملة جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأميركية بشكل مؤقت الإعلانات السلبية عن الرئيس دونالد ترامب بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.
كما وجّه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للرئيس ترامب “أطيب تمنياته” له بالشفاء من فيروس كورونا، مسلطا في الوقت نفسه الضوء على “المعركة السياسية الكبيرة” بين الديموقراطيين والجمهوريين والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال أوباما متحدثا ايضا نيابة عن زوجته ميشيل، “رغم أننا في خضم معركة سياسية كبيرة، ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد، فإننا نريد أيضا أن نوجه أطيب تمنياتنا إلى رئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى”.
وأضاف أوباما خلال حملة لجمع التبرعات للمرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن عبر الإنترنت، “ميشيل وانا نتمنى أن يتلقّيا، إلى جانب المتضررين الآخرين من كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، الرعاية التي يحتاجون إليها، وأن يكونوا على طريق الشفاء العاجل”.
وتمنى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة جو بايدن، الجمعة، الشفاء العاجل للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من كوفيد-19.
وقال بايدن: “نتمنى أنا وجيل (زوجته) الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته”، حسبما نقلت “فرانس برس”.
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