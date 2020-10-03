شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. «إقامة أبوظبي» تطلق مبادرة «منّا وفينا» والان مع التفاصيل

السبت 3 أكتوبر 2020 أطلق العميد سعيد الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، مبادرة «منّا وفينا» لفحوص «كوفيد 19»، لموظفي الإدارة، عبر خطة تشغيلية وضعت بالتعاون مع قسم الاستراتيجية والمستقبل في الإدارة.

وقال الرائد أحمد الراشدي، رئيس قسم تسجيل المنشآت: تم تأهيل الموظفين المشاركين في المبادرة، بالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية، ودرّبوا لأخذ مسحة الأنف PCR من الموظفين. مضيفاً أنه تم تخصيص قاعة في الإدارة للمبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

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