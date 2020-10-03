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عبر الفيديو.. ترامب يشكر الجميع على الدعم
السبت 3 أكتوبر 2020
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر مساء الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.
ولم يتحدث ترامب، الذي خرج مترجلاً إلى الطائرة بالبيت الأبيض، إلى الصحفيين الذين كانوا في انتظاره.
يشار إلى أنه في أول تعليق علني له منذ إعلان إصابته بكوفيد-19، أوضح الرئيس الأميركي الجمعة أنه يعتقد أنه "في حال جيدة جداً".
وفي رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، قال: "أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل"، مضيفاً: "أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد. أعتقد أنني في حال جيدة جداً. لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. والسيدة الأولى في حال جيدة جداً" في إشارة إلى زوجته ميلانيا التي ثبتت أيضاً إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وبُث المقطع المصور على تويتر فور مغادرة ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في بثيسدا بولاية ماريلاند، حيث سيمكث لعدة أيام.
يذكر أن الرئيس الأميركي كان أعلن في وقت سابق الجمعة أن الفحوص أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بمرض كوفيد-19 وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر في وقت مبكر من صباح الجمعة: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز ذلك معاً".
شاهد الفيديو من هنا..
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