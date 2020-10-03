شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيناتور ثان بكورونا بعد حضور فعالية بالبيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل
وقال السيناتور توم تيليس من نورث كارولينا في بيان مساء الجمعة "لحسن الحظ، ليس لدي أعراض وأشعر أنني بصحة جيدة".
وجاءت نتيجة تيليس، مثل السيناتور مايك لي إيجابية، وهو مثله عضو في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي يجب أن توافق على القضاة قبل التصويت الكامل في مجلس الشيوخ. وحضر العديد من أعضاء اللجنة الفعالية التي أقيمت يوم السبت ليعلن ترامب ترشيح إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا الأمريكية.
وكان جون جينكينز، رئيس جامعة نوتردام، حاضرا أيضا في تلك الفعالية، وأعلن أيضا إصابته بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة سيناتور ثان بكورونا بعد حضور فعالية بالبيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.