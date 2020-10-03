شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيناتور ثان بكورونا بعد حضور فعالية بالبيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

تأكدت إصابة عضو ثان بمجلس الشيوخ الأمريكي بفيروس كورونا بعد حضوره فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض عقدها الرئيس دونالد ترامب للإعلان عن اختياره لشغل منصب شاغر في المحكمة العليا.

وقال السيناتور توم تيليس من نورث كارولينا في بيان مساء الجمعة "لحسن الحظ، ليس لدي أعراض وأشعر أنني بصحة جيدة".

وجاءت نتيجة تيليس، مثل السيناتور مايك لي إيجابية، وهو مثله عضو في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ التي يجب أن توافق على القضاة قبل التصويت الكامل في مجلس الشيوخ. وحضر العديد من أعضاء اللجنة الفعالية التي أقيمت يوم السبت ليعلن ترامب ترشيح إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا الأمريكية.

وكان جون جينكينز، رئيس جامعة نوتردام، حاضرا أيضا في تلك الفعالية، وأعلن أيضا إصابته بفيروس كورونا.