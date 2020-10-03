ضربة جوية في "قرة باغ" تكشف تركيا.. وكندا تحقق

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، السبت، إن بلاده تتحرى معلومات عن استخدام قوات أذربيجان، التي تخوض قتالا ضد القوات الأرمينية، تكنولوجيا كندية للطائرات المسيرة جرى تصديرها في بادئ الأمر إلى تركيا.



وكانت جماعة بروجكت فلاوشيرز الكندية لمراقبة الأسلحة قالت إن مقطعا مصورا لضربات جوية نشره سلاح الجو في أذربيجان يشير إلى أن الطائرات المسيرة مجهزة بنظم تصوير واستهداف من إنتاج "إل.ثري هاريس ويسكام"، وهي الوحدة الكندية التابعة لشركة إل.ثري هاريس تكنولوجيز.

وذكرت صحيفة جلوب أند ميل أن الشركة حصلت على ترخيص في وقت سابق من العام بتصدير سبعة أنظمة تصوير واستهداف إلى شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات المسيرة.

وتدعم تركيا أذربيجان التي تخوض قواتها قتالا منذ أسبوع على إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه.

وقال ترودو للصحفيين ردا على سؤال في هذا الصدد "فيما يتعلق بالعتاد العسكري الكندي الذي ربما اُستخدم...فتح وزير الشؤون الخارجية تحقيقا للوقوف على ما حدث بالفعل".

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وأضاف قائلا "من المهم للغاية الاحترام الدائم لشروط كندا بشأن توقعاتها فيما يخص عدم انتهاك حقوق الإنسان" مشيرا إلى أنه يشعر بقلق كبير إزاء القتال.

ويمنع قانون تراخيص التصدير والاستيراد الكندي بيع أسلحة يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقوانين الإنسانية الدولية أو قوانين حقوق الإنسان.

وأمس الجمعة، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النظام التركي بتقديم "تفسيرات" بشأن وجود مقاتلين في إقليم ناغورني قره باغ.

وتابع ماكرون، قائلًا: "هناك 300 إرهابي غادروا سوريا لإقليم ناغورني قره باغ عبر تركيا، وهذا تجاوز للخطوط الحمراء وغير مقبول".