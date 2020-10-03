مستشارة سابقة لترامب تعلن إصابتها بكورونا

قالت كيليان كونواي المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت كونواي في تغريدة على تويتر "لدي أعراض متوسطة (سعال خفيف) وأشعر بتحسن، بدأت عملية الحجر الصحي بالتشاور مع الأطباء".

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وفي وقت سابق فجر السبت، وصل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر، ولم يتحدث للصحفيين الذين كانوا في انتظاره.

ولكنه قال في رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، إنه في حال جيدة جدا، وذلك في أول تعليق علني له منذ إعلان إصابته بكوفيد-19.

وأكد البيت الأبيض، أن نقل ترامب إلى المركز الطبي جاء بدافع توخي أقصى درجات الحذر، وبتوصية من طبيبه وخبراء طبيين، وأنه سيعمل من المكاتب الرئاسية في (مركز) والتر ريد في الأيام القليلة القادمة.