سفير الإمارات بالخرطوم: نقف مع السودان في كل المراحل

قال السفير الإماراتي لدى السودان حمد الجنيبي، إن بلاده ستقف مع السودان في كل المراحل كما درجت على ذلك منذ عهود.



وهنأ الجنيبي خلال تصريحات لـ"الخليج 365" بعاصمة جنوب السودان جوبا، السودان وشعبه باتفاق السلام المقرر توقيعه بين الحكومة وتحالف الجبهة الثورية، والذي وصفه بأنه لحظة تاريخية مهمة للبلاد.

وقال إنه "في إطار العلاقات المميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان يأتي الحرص الدائم على استقرار السودان ورفاهية شعبه".

وأضاف السفير حمد الجنيبي "منذ عهود تقف الإمارات مع السودان وشعبه في كل المراحل".

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وتابع "بالتأكيد سيكون الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الذي يشهد توقيع اتفاق السلام، لحظة تاريخية مهمة يتطلع إليها الشعب السوداني".

وتعهد قائلا "نقف مع السودان في كل المراحل وسيعبر رئيس وفد الإمارات العربية المتحدة، وزير البترول سهيل المزروعي، خلال كلمته أمام احتفال التوقيع السبت بكل وضوح عن موقف بلادنا"



وشدد "ظلت دولة الإمارات وقيادتها الكريمة تقف مع السودان في كل المراحل.. نهنئ أشقاءنا السودانيين باللحظة التاريخية ونأمل أن تكون عهد ومرحلة جديدة يرى فيها الشعب السوداني كل خير".

وكانت الوساطة الجنوب سودانية أشادت أمس الجمعة، بجهود الإمارات وتشاد في سلام السودان، واعتبرتهما الضامن لتنفيذ الاتفاق.