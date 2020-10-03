محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم السبت، عن تعاطفه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا
وأفاد مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، بأن كيم "أعرب عن أمله بصدق في أن يتم شفائهما في أسرع وقت ممكن" كما "أعرب عن أمله في أن يتغلبا عليه (الفيروس) بالتأكيد".
وعقد الرئيسان قمتين، في سنغافورة في عام 2018 وفي هانوي في عام 2019، كما التقيا عند خط ترسيم الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية العام الماضي، حيث سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج بيونج يانج للأسلحة النووية.
ويبدو أن الزعيمين طورا صداقة لم تكن متوقعة، حيث تبادلا سلسلة من الرسائل التي وصفها ترامب بـ"رسائل حب".
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يتمنى لترامب الشفاء العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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